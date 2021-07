Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat luni ca Statele Unite vor incheia ''misiunea de lupta'' in Irak pana la sfarsitul anului pentru a incepe o ''noua etapa'' de cooperare militara cu aceasta tara, relateaza AFP. ''Nu vom fi la sfarsitul anului intr-o misiune…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea dintre…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a aflat din presa despre decizia omologului sau american Joe Biden de a pune capat tentativelor de a bloca gazoductul rusesc Nord Stream 2 pe care Ucraina îl considera o amenințare grava la adresa securitații sale, relateaza Axios.Zelenski…

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…

- Presedintele american Joe Biden a decis luni, in cele din urma, sa creasca de la 15.000 la 62.500 numarul de refugiati admisi in Statele Unite pentru anul in curs, dupa amanari care i-au adus critici puternice in propria tabara, informeaza AFP. "Astazi modific pragul anual de admitere pentru refugiati…