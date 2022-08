Stiri pe aceeasi tema

- Focurile de arma au zguduit luni Zona Verde din Bagdad, dupa ce sute de susținatori ai clericului musulman șiit Moqtada Sadr au luat cu asalt cladirea guvernamentala din zona fortificata, a declarat un jurnalist AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Sustinatori ai influentului lider politic siit Moqtada Sadr au patruns in Parlamentul irakian sambata, a doua oara in cateva zile, dupa ce au intrat in ”Zona Verde” ultrasecurizata, la Bagdad, in cadrul unei noi zile de proteste in aceasta tara zguduita de o noua criza politica, relateaza AFP.…

- Este a 154-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski acuza Rusia ca se foloseste de cresterea pretului la gaze si limitarea exportului de gaze pentru a teroriza Europa. Peste 30 de rachete rusesti au fost lansate intr-o singura zi spre Odesa si Mikolaev.

- Cel puțin 3 oameni au fost uciși iar 15 raniți intr-un atac cu racheta asupra orașului ucrainean Dnipro, in timpul nopții de vineri spre sambata, a spus guvernatorul regional Valentin Reznicenko.

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…

- UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un atac cu rachete rusesti, la Vinnytsia, un oras situat in centrul Ucrainei, relativ crutat de confruntari armate, anunta serviciile ucainene de salvare, relateaza AFP. Trei rachete rusesti au lovit in centrul orașului, au ucis 12 persoane, inclusiv…

- UPDATE Cel putin 339 de copii au fost ucisi si peste 600 raniti de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat duminica Procuratura Generala. Razboiul din Rusia a ranit cel puțin 613 copii din 24 februarie, scrie Kyiv Independent. Potrivit Procuraturii Generale, 339 de copii au fost uciși pana pe…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit noi date despre pierderile armatei ucrainene in razboiul impotriva Rusiei. In fiecare zi, aproximativ 60-100 de aparatori ai Ucrainei mor pe front, a spus Zelenski intr-un interviu acordat televiziunii americane Newsmax . El a subliniat ca situația…