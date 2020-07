Irak: Alegerile legislative anticipate vor avea loc în iunie 2021 (premier) Irakul va organiza alegeri legislative anticipate la 6 iunie 2021, a anuntat vineri premierul irakian Moustafa al-Kazimi, o premiera intr-o tara care a fost recent teatrul unei revolte populare fara precedent impotriva sistemului politic si a liderilor sai, relateaza AFP.



La inceputul lunii mai, abia numit, Kazimi, s-a angajat sa conduca Irakul cu un ''guvern de tranzitie'' spre alegeri anticipate dupa revolta din octombrie care a dus la demisia predecesorului sau Adel Abdel Mahdi.



"Data de 6 iunie 2021 a fost stabilita pentru organizarea alegerilor parlamentare"

Sursa articol si foto: agerpres.ro

