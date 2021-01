Stiri pe aceeasi tema

- Desi au fost monahi si au trait retrasi, Sfinții Trei Ierarhi au fost mereu prezenti in lume prin cuvant si fapta, a spus sambata Parintele Daniel Buda, Decanul Facultații de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu. La fel ca cei trei sfinți, teologii sunt și azi chemați sa impartaseasca intelepciunea…

- Mitropolitul Teofan a oficiat duminica Sfanta Liturghie in Catedrala Mitropolitana din Iasi, unde a dezvaluit ce trebuie sa faca omul pentru ca Dumnezeu sa isi faca simtita prezenta in viata sa, informeaza Basilica.ro. „Noi suntem chemați sa Il avem pe Hristos in mijlocul nostru și sa fim…

- Opt vase mari cu cate 500 litri de agheasma sunt pregatite credinciosilor care vor veni de Boboteaza la Catedrala Mitropolitana din Iasi, iar pentru prima data Sfanta Liturghie va fi oficiata in cinci locuri diferite, la ore diferite, potrivit news.ro. Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS…

- Pregatiri pentru slujba de Boboteaza Foto: Arhiva. Credincioșii din București primesc astazi sticle cu Aghiasma Mare la Catedrala Patriarhala, iar mâine, în ziua Botezului Domnului Iisus Hristos, vor fi stropiți cu aceasta apa sfințita. Patriarhia Româna da asigurari…

- Au fost luate masuri sanitare drastice la Catedrala Mitropolitana din Iași pentru pregatirea slujbei de Boboteaza de miercuri, 6 ianuarie.In mod tradițional, peste 2.000 de oameni participau la Sfanta Liturghie și la slujba de sfințire a apei, apoi se grabeau sa-și umple sticlele aduse de acasa cu agheasma…

- Evenimente liturgice de Boboteaza, cu respectarea regulilor sanitare Foto: Arhiva. Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhala prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului se vor desfasura cu respectarea regulilor sanitare, credinciosii urmând sa primeasca Aghiasma Mare sfintita si…

- De Ziua Nationala a Romaniei, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastiresti din tara si din strainatate va fi oficiata, dupa Sfanta Liturghie, slujba de Te Deum pentru eroii neamului romanesc, care prin jertfa lor luminata de credinta in Dumnezeu si dragostea de tara, au infaptuit…

- In aceasta noapte, 18 noiembrie, in jurul orei 2.00, actrița care s-a indragostit iremediabil de zona Neamțului, a incetat din viața la Iași, unde era internata in urma in urma unei hemoragii digestive. Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns, vineri seara, la Spitalul „Sf. Spiridon” din…