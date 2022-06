ÎPS Teodosie: „Mai degrabă mor eu, decît biserica aceasta” (video) Micuța biserica „Izvorul Tamaduirii” a fost vineri in centrul atenției intregii țari. Sfinta Liturghie a fost oficiata chiar de catre IPS Teodosie, alaturi de un sobor de preoți, totul stind sub semnul sentinței judecatorești absurde, care a decis demolarea acestui locaș de cult, construit acum 20 de ani, in acest timp oficiindu-se aici sute de ritualuri bisericești ortodoxe pentru locuitorii din zona: botez, cununii, inmormintari. Liturghia a fost una memorabila, apreciata de numeroșii enoriași prezenți in fața bisericii, inconjurind acel altar care parea ca sfințește acel loc prin acest ritual… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

