Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a transmis joi noaptea, la finalul Te Deumului oficiat la Catedrala Arhiepiscopala, ca multumeste autoritatilor care l-au facut sa intuiasca faptul ca se pot ruga credinciosii si la miezul noptii, transmite News.ro. Organizand slujba dupa ora…

- IPS Teodosie a fost in centrul atentiei si in jurul datei de 30 noiembrie cand a tinut slujbe la Pesterea Sfantului Andrei in fata unei multimi adunate din mai multe zone ale tari in ciuda faptului ca judetul Constanta era in carantina. Lista noutaților fiscale care intra in vigoare de la 1 ianuarie…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a transmis joi noaptea, la finalul Te Deumului oficiat la Catedrala Arhiepiscopala, ca multumeste autoritatilor care l-au facut sa intuiasca faptul ca se pot ruga credinciosii si la miezul noptii. Organizand slujba dupa ora 23:00, el a incalcat…

- Arhiepiscopul Tomisului sfideaza din nou regulile pandemiei. Inalt Prea Sfințitul Teodosie va ține, la miezul nopții, slujba de Anul Nou, contrar recomandarilor Patriarhiei Romane, care a cerut ca slujbele sa nu se țina dupa ora 23.00, anunța digi24 . In intreaga țara este valabila carantina de noapte.…

- Arhiepiscopul Tomisului sfideaza in continuare regulile pandemiei. Inalt Prea Sfințitul Teodosie va ține, la miezul nopții, slujba de Anul Nou, contrar recomandarilor Patriarhiei Romane, care a cerut ca slujbele sa nu se țina dupa ora 23:00.

- Ceremonia de la Pestera Sfantului Apostol Andrei se desfașoara luni in localitatea Ion Corvin din județul Constanța. La slujba participa numeroși straini, deși nu au dreptul, iar preoții de pe scena amenajata in are liber nu poarta maști de protecție și nu respecta regulile de distanțare fizica.…

- Biserica Ortodoxa Romana reacționeaza dupa ce IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sfidat, miercuri, restricțiile, organizand o slujba religioasa cu sute de persoane in Constanța care este in carantina. De asemenea, arhiepiscopul Tomisului i-a indemnat pe credincioși sa vina la pelerinajul de Sfantul…

- "Nu m-a ajuns frica. Ma protejez. Nu stiu daca este reala sau este o conspiratie la nivel inalt, nu am de unde sa stiu. Spun asta pentru ca exista pareri si de-o parte, si de cealalta, iar daca eu as spune ca cred intr-un fel, ar fi o parere a mea, subiectiva, dar nu rezoneaza cu convingerea altuia.…