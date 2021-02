IPS Calinic insistă: Nu mai scufundați copiii cu capul în apă! Tragedia recenta petrecta la Suceava, cand un bebelus de șase saptamani a murit dupa ce a fost botezat, provoaca reactii și in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic susține ca a transmis o circulara parohiilor din judet, prin care le cere preoților sa evite total scufundarea copiilor cu capul in apa. Preoților fara experiența, cu atat mai mult, li se recomanda sa nu mai oficieze deloc astfel de evenimente fara sa fie asistați de alți colegi. E INCREDIBIL! S-au golit spitalele din București de COVID! „Am dat aceste indrumari ca preotul care nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Incidentul de la Suceava, in care un bebelus a murit dupa ce a fost botezat, a starnit primele reactii in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel a trimis o circulara preotilor din judet in care le cere sa evite total scufundarea cu capul in apa. Inalt Preasfințul Calinic…

- Incidentul de la Suceava, in care un bebelus a murit dupa ce a fost botezat, a starnit primele reactii in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulara preotilor din judet in care le cere sa evite total scufundarea cu capul in apa a micutilor.

- Ritualul de botez al Bisericii Ortodoxe Romane ar trebui schimbat, spune o petiție semnata de aproape 3500 de oameni pe platforma DeClic. Petiția face referire la un caz de la Suceava, in care un nou-nascut a murit dupa ce a fost scufundat complet in apa de botez. „Avand in vedere situațiile tragice…

