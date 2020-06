Ipoteză şocantă în cazul poliţiştilor arşi de vii. Poliţista fără carnet s-ar fi aflat la volan. Surugiu: "Încerca să obţină permisul" "Ancheta ne va spune cine conducea, din cate știu eu ea incerca sa obțina permisul in aceste zile. Nu am spus ca a condus fata, eu dau un sfat pentru cetațeni, sa nu incredințam mașina celor fara permis", a declarat Surugiu la Romania TV. Reamintim ca doi politisti din Braila au murit in urma unui accident, in timp ce se aflau intr-o misiune de patrulare. Accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si a rezultat cu decesul celor doi agenti de politie aflati in autovehicul. „Din pacate, in aceasta seara, doi polițiști din cadrul Secției 4 Poliție… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

