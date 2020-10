Ipoteză șocantă: Bărbații care au avut COVID nu mai pot face copii Un studiu recent indica faptul ca barbatii care se infecteaza cu noul coronavirus nu mai pot face copii. Infertilitatea poate fi provocata chiar si de o forma usoara a bolii, afirma specialistii. Studiul facut de cercetatorii israelieni arata ca numarul spermatozoizilor in cazul barbatilor infectati a scazut la jumatate, la o luna dupa ce au fost diagnosticati. Iar oamenii de știința care au realizat studiul arata si ca motilitatea acestora a fost afectata. Cu toate astea, datele sunt inca neclare, pentru ca s-a aratat ca si o banala gripa reduce temporar numarul spermatozoizilor. Studiul realizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

