- Galaxia noastra isi mareste dimensiunile. Un studiu spaniol arata ca aceasta se apropie de vecina Andromeda cu 500 de metri pe secunda.In forma ei spiralata, Calea Lactee contine sute de miliarde de stele, inclusiv Soarele si are deja 100.

- Galaxia noastra, Calea Lactee, isi mareste dimensiunile si se extinde catre vecina sa uriasa, Andromeda, conform concluziilor unui studiu realizat in Spania care urmeaza sa fie prezentat marti, informeaza Press Association.

- O noua tehnica ce masoara masa galaxiilor a fost aplicata asupra celei mai apropiate galaxii, descoperindu-se ca Andromeda are aproximativ aceeasi dimensiune ca galaxia Calea Lactee si nu de 2-3 ori mai mare decat se credea.

- In urma studierii unei galaxii pitice din apropiere, astronomii au detectat molecule organice de dimensiuni mari. Descoperirea sugereaza ca bazele chimice ale vietii s-ar putea forma si in locuri mult mai primitive din galaxia noastra.

- NASA a postat o imagine compusa din mai multe fotografii realizate de Telescopul Spatial Hubble in spectrul vizibil al luminii si in aproape infrarosu, care surpinde un amalgam de stele din inima galaxiei noastre, Calea Lactee.