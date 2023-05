Ipoteză-şoc! Un român, implicat în atacul cu bombă asupra procurorului-șef din Bulgaria Anchetatorii bulgari vin cu o ipoteza șocanta, dupa atacul de bomba asupra unui magistrat! Atentatul asupra procurorului general al Bulgariei ar fi fost pus la cale de o grupare criminala, din care ar face parte și un roman. Ivan Gheșev a scapat nevatamat in urma exploziei unui dispozitiv, la trecerea mașinii sale oficiale, luni, 1 […] The post Ipoteza-soc! Un roman, implicat in atacul cu bomba asupra procurorului-șef din Bulgaria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

