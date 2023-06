Stiri pe aceeasi tema

- Romania a impus joi, 8 iunie, Ambasadei Rusiei la București sa iși reduca personalul efectiv aflat in Romania cu 40 de persoane – adica cu 11 diplomați și cu 29 de persoane aparținand personalului tehnico-administrativ, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Conform deciziei autoritaților…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca avioanele de lupta F-16 construite in SUA pot "gazdui" arme nucleare si a avertizat ca furnizarea lor Kievului va determina o escaladare a conflictului, informeaza Reuters."Trebuie sa tinem cont de faptul ca una dintre modificarile F-16 permite…

- Rusia nu se amesteca in treburile interne ale altor state, inclusiv Republicii Moldova. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform deschide.md.„Spre deosebire de țarile occidentale, Rusia nu se amesteca in treburile interne ale altor state,…

- Aceasta sinagoga, cea mai veche din Africa, fusese deja vizata in 2002 de un atac sinucigas cu un camion capcana, care a ucis 21 de persoane.Atacul a avut loc in doua etape, a precizat ministerul intr-un comunicat. Jandarmul care si-a ucis un coleg si i-a confiscat munitia s-a deplasat ulterior in apropierea…

- Razboi in Ucraina, ziua 430. Masurile exceptionale agreate de Comisia Europeana cu Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia vor permite doar tranzitul cerealelor ucrainene spre alte state.

- Forțele ruse au atacat duminica dimineața mai multe zone din regiunile Donețk și Sumi, au anunțat autoritațile locale. Cel puțin șase civili au murit in urma unei lovituri care a vizat centrul orașului Kosteantinivka din Donețk. Explozii au fost auzite și in orașul ocupat Melitopol, primarul ucrainean…

- Un razboi nuclear nu ar trebui sa fie declanșat niciodata, parțile ar trebui sa se concentreze pe o soluție diplomatica la criza ucraineana, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, in cadrul unui briefing, comentand decizia Rusiei de a desfașura arme nucleare…

- Marcel Ciolacu susține ca in componenta guvernamentala ar trebui sa existe si Ministerul Afacerilor Europene, dar va exista o discuție in coaliție despre inființarea unui astfel de minister in viitorul guvern ce va rezulta dupa rocada guvernamentala.“Cred ca mai important este sa nu repetam greselile.…