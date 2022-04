IPJ Timis: Buletin informativ - 01.04.2022 Nr. 38 din 1 Aprilie 2022 BULETIN 1 APRILIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis doi barbati banuiti de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 00:00, politistii din cadrul Sectiei 3 Urbana Timisoara au depistat, pe strada 16 Decembrie 1989, din municipiul Timisoara, un barbat, in varsta de 34 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influenta bauturilor alcoolice. In u ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 36 din 29 Martie 2022 BULETIN 29 MARTIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 28 martie a.c., in jurul orei 10:50, politistii din cadrul…

- Nr. 25 din 7 Martie 2022 BULETIN 7 MARTIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 4 martie a.c., in jurul orei 18:35, politistii din cadrul…

- Nr. 24 din 2 Martie 2022 BULETIN 2 MARTIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis trei barbati banuiti de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 1 martie a.c., in jurul orei 15:50, politistii din cadrul Biroului…

- Nr. 21 din 25 Februarie 2022 BULETIN 25 FEBRUARIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis trei barbati banuiti de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 24 februarie a.c., in jurul orei 14:30, politistii din…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 13.45, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism neinmatriculat in localitatea Sinoe, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Azi-noapte, in urma probatoriului administrat, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 25 de ani, din Prundu Bargaului, cercetat pentru infractiuni la regimul rutier. In fapt, ieri, in jurul orei 16.30, pe strada Secu, din localitate,…

- In seara zilei de 28 ianuarie 2022, la ora 22.00, polițiștii Secției 6 Sarasau, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in localitatea Rona de Sus, au observat pe D.N. 18 un autoturism, care circula din direcția Sighetu Marmației spre Petrova. Polițiștii au identificat la volanul autoturismului…

- Nr. 2043660 din 05 ianuarie 2022 EVENIMENTE RUTIERE La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 17.05, un barbat, din comuna Tudor Vladimirescu, a sesizat politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti cu privire la faptul ca, in timp ce se afla cu autoturismul la o vulcanizare, un barbat i ar…