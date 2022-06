IPJ TELEORMAN: O CUNOAȘTEȚI? AȚI VĂZUT-O? SUNAȚI LA 112! Eveniment IPJ TELEORMAN: O CUNOAȘTEȚI? AȚI VAZUT-O? SUNAȚI LA 112! iunie 27, 2022 22:21 IPJ Teleorman solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei tinere in varsta de 19 de ani, reclamata ca fiind disparuta de pe raza comunei Nanov, județul Teleorman. Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Judetului Teleorman efectueaza cautari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 19 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Nanov, sat Nanov, județul Teleorman si pana in prezent nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Nanov… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

