IPJ Suceava: Atacul ursului care a rănit grav un bărbat s-a produs pe raza judeţului Harghita Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, a informat, vineri, ca evenimentul privind atacul de urs din zona fondului forestier arondat judetelor Suceava - Harghita - Mures a avut loc pe raza judetului Harghita. El a precizat ca ursul ar fi atacat o bovina in zona unei stane din judetul Harghita si trei barbati au incercat sa alunge animalul. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost atacat de urs, suferind mai multe leziuni si a fost transportat la o unitate medicala din judetul Suceava, aceasta fiind cea mai apropiata de locul atacului. Potrivit lui Epureanu, un tanar in varsta de 26… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

