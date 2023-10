IPJ Sibiu:Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu continua recrutarea candidatilor

Nr. 296 din 31 octombrie 2023 VREI SA DEVII POLITIST MAI SUNT 5 ZILE IN CARE TE POTI INSCRIE Politia Romana face parte din Ministerul Afacerilor Interne si este institutia specializata a statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii. Daca misiunea Politiei Romane este in acord cu ceea ce tu consider ...