F. T. Recrutarea de personal din sursa externa, in cadrul Politiei Romane, cunoaste, parca, in aceasta perioada, o recrudescenta fara precedent. In Prahova, de exemplu, in afara de cele 14 posturi de ajutor sef de post care au fost scoase la concurs in mediul rural, mai nou, se fac angajari pentru alte 23 de posturi – 13 de ofiteri si 10 de agenti – prin incadrare directa. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al politiei prahovene, inscrierile, care se fac on-line, inclusiv in zilele nelucratoare, au inceput din data de 23 septembrie si se vor incheia in data de 5 ocombrie a.c. „Posturile…