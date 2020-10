Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au aplicat, in urma actiunilor din ultimele 24 de ore, 263 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de 31.750 de lei, pentru nerespectarea masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, informeaza Agerpres.Au fost aplicate 258 de sanctiuni contraventionale in temeiul…

- Peste 43.000 de sanctiuni, in valoare de peste 7 milioane de lei, au fost aplicate de politisti in ultima saptamana, dupa ce au facut controale pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, a informat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne, citat de Agerpres."Au fost aplicate 43.224…

- In cursul zilei de ieri, 19 octombrie 2020, polițiștii au verificat, la Abrud, 15 societați comerciale, au legitimat 68 de persoane și au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitara. Stimați cetațeni, este important ca…

- In cursul zilei de ieri, 19 octombrie 2020, in municipiul Alba Iulia a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 18 societați comerciale, 50 de mijloace de transport și au fost legitimate…

- Polițiștii din Ocna Mureș au organizat ieri, 9 octombrie 2020, o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii noului corona-virus. Au fost legitimate 67 de persoane, au fost verificate 7 societăți comerciale și 23 de mijloace de…

- Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca, in ultima saptamana, au fost aplicate 10.678 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.833.571 de lei, in urma actiunilor punctuale derulate pentru verificarea respectarii masurilor stabilite in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat…