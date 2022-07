IPJ Constanta: Sfaturi pentru soferi pentru a reduce riscul de a fi implicati in evenimente rutiere Avand in vedere valul de canicula anuntat pentru urmatoarea perioada, politastii rutieri din Constanta sfatuiesc participantii la trafic sa tina seama de cateva recomandari pentru a reduce riscul de a fi implicati in evenimente rutiere:"Asigurati va ca presiunea din pneuri este cea recomandata pentru sezonul cald. Tineti cont de faptul ca, la temperaturi ridicate, pe distante mai lungi si viteze mari, creste considerabil riscul ca pneul sa explodeze.Evitati pe cat posibil calatoriile in jur ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica face o serie de recomandari pentru a trece cu bine peste canicula. Recomandarile vizeaza in primul rand persoanele incadrate in grupurile vulnerabile – persoane cu boli cronice, adulți in varsta, sugari și copii mici) – dar și populația generala: ⁕ Evitați,…

- Institutul Național de Sanatate Publica subliniaza ca, pe fondul temperaturilor caniculare, al valurilor de caldura și ploilor torențiale, crește riscul neuroinfecției West Nile, o boala infecțioasa transmisa prin ințepatura de țanțar. Medicul Tatiana Carata Dejoianu, medic specialist epidemiolog la…

- Directia de Sanatate Publica Iasi recomanda populatiei sa urmeze sfaturile medicilor si sa evite expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 si 18:00, sa consume multe lichide, fructe si legume proaspete si sa evite consumul bauturilor alcoolice sau a celor puternic cofeinizate. Recomandari generale…

- Tot mai multi soferi sunt prinsi de politisti conducand sub influenta substantelor interzise, iar "consumul de droguri la volan risca sa l egalizeze pe cel de alcool", spune ministrul de Interne, Lucian Bode.Acesta a punctat ca bilanturile in urma actiunilor structurilor MAI au aratat ca avem de a face…

- Recunostinta este cea mai sanatoasa emotie umana, iar cei care o traiesc constant vor avea parte de un somn mai bun, de o stima de sine crescuta, iar sistemul imunitar se va intari considerabil.

- La data de 7 mai 2022, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranța traficului rutier și conduc autovehicule fiind…

- Leguma care reduce riscul de infarct. Aceasta leguma se gasește in piețe pe tot parcursul anului și este extrem de benefica organismului nostru. Specialiștii susțin ca aceasta leguma reduce riscul de infarct. Trebuie sa il introduci in alimentația ta zilnica pentru o sanatate mai buna

- 10 șoferi ramași pietoni și 136 de amenzi, in Alba, de Paște: Politistii au intervenit la 134 de evenimente 10 șoferi ramași pietoni și 136 de amenzi, in Alba, de Paște: Politistii au intervenit la 134 de evenimente In perioada Sarbatorilor Pascale, in judetul Alba nu au fost inregistrate evenimente…