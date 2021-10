Stiri pe aceeasi tema

- Un turdean este cercetat dupa ce i-a furat mașina unui pensionar, care și-a lasat cheile in portiera.Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda - Biroul de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un barbat de 25 de ani, din Turda, banuit de furt in scop de folosința, conducerea unui…

- „La data de 2 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale și cei ai secțiilor urbane au desfașurat patru percheziții imobiliare pe raza municipiului Cluj-Napoca și în comunele Mociu, Apahida…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 24 ani, cercetat pentru talharie calificata in forma continuata și furt calificat in forma continuata.In fapt, la data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 22.40, polițiștii…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 24 de ani, din Turda, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict. Din cercetarile polițiștilor a reieșit faptul ca in perioada martie 2020 – mai 2021, cel in cauza ar…

- Patru tineri au jefuit un baiat într-un parc în cartierul Manaștur, pe data de 15 august. Faptașii au sarit pe baiat și i-au luat lanțul prin violența. Doi dintre aceștia au fost arestați preventiv de catre polițiști.…