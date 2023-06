IPJ BRAȘOV – persoane căutate Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea a doua persoane, de cetațenie straina, plecate voluntar de la locul de munca, din comuna Voila, județul Brașov, unde domiciliau. 1. R C HEMATA, cetațean nepalez, in varsta de 25 ani. Acesta are urmatoarele semnalmente: inaltimea de aproximativ 1.65 m, greutatea aproximativa 65 [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

