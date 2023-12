IPJ Braila:Ora de educatie altfel, educatie pentru viata!

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au continuat Campania „Apelul fals la 112 pune vieți in pericol! Suna responsabil!’’, avand drept scop creșterea gradului de conștientizare in randul cetațenilor cu privire la consecințele pe care le are apelul fals sau abuziv la numarul…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, pedagog la un liceu din judetul Bihor, a fost injunghiat de catre o eleva, luni dimineata. Incidentul a avut loc in biroul directorului adjunct al unitatii de invatamant, unde eleva, care are 16 ani, fusese chemata impreuna cu mama sa pentru ca avea „probleme de comportament”.…

- Ieri, 23 noiembrie a.c., a fost o zi diferita pentru noi, polițiștii prahoveni, care am primit cu incantare vizita unui grup de copii in unitatea noastra, pentru a ne cunoaște, ei colorand ziua cu rasetele și cu bucuria lor. Noi suntem cei care viziteaza unitațile de invațamant, care prin polițiștii…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au raspuns prezent, ca de fiecare data, la chemarea pentru donare de sange. Marea familie a Jandarmeriei Romane ramane un partener devotat in susținerea activitaților de promovare a donarilor de sange și a persoanelor care, prin acțiunile…

- 184.445 din 25.10.2023 "ORA DE EDUCATIE ALTFEL, EDUCATIE PENTRU VIATA " Ieri, 24 octombrie a.c., reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Braila ndash; Biroul Siguranta Scolara si Compartimentul Analiza si Prevenirea Criminalitatii, au desfasurat activitati informativ preventive la Scoala…

- Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta comunitatii. Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai mute activitati preventive in municipiu si in judet. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai mute activitati preventive in municipiu si in judet, transmite un comunicat…