Devine tot mai clar ca Apple iPhone 15 Pro sufera de supraincalzire, dupa ce multiple voci s-au plans de acest lucru. Acum avem si o explicatie venita de la un expert in tehnologie si mai ales in Apple, analistul Ming-Chi Kuo. Concluzia sa este ca procesorul Apple A17 Pro nu are nicio vina pentru acest fenomen, ci de fapt e vina designului sistemului termic. A17 Pro este un procesor de 3 nanometri, care e foarte puternic si eficient, doar ca genereaza mai multa caldura decat predecesorul si nu prea are cum sa fie disipata toata. Mai ales intr-un corp asa compact si cu 20 de grame mai usor decat…