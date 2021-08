iPhone 13: Noul telefon fanion al Apple ar putea fi mai ieftin decât iPhone 12 Noul telefon iPhone 13 al Apple ar putea avea un preț similar cu cel al iPhone 12 sau ar putea fi chiar mai ieftin, scrie cnet.



Chiar daca prețul este probabil cel mai puțin interesant detaliu legat de viitorul iPhone el este adesea cel mai important factor când vine vorba de decizia achiziție.



Viitorul iPhone, despre care se crede ca va fi denumit iPhone13, ar putea fi prezentat de catre companie la urmatorul sau eveniment major din luna septembrie.



Deși înca nu avem o data de lansare oficiala, site-urile de specialitate au început deja sa speculeze cu privire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

