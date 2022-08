iPad 10, tableta Apple „de buget” din 2022 va debuta în octombrie cu iPadOS 16 Daca lansarea lui iPhone 14 pare batuta in cuie pentru prima jumatate a lunii septembrie 2022, lucrurile sunt ceva mai neclare cu iPad-urile din 2022. Surse apropiate de furnizorii de componente cu care lucreaza Apple afirma ca ni se pregateste un iPad 10 de buget „cu schimbari mari de design” pentru octombrie 2022. Tot in octombrie 2022 va sosi si iPadOS 16, amanat cu o luna fata de iOS 16 din cauza unor probleme cu dezvoltarea functiei Center Stage. iPad 10, iPad 2022 sau „iPad-ul de buget din 2022” este asteptat cu un procesor Apple A14 la interior, acelasi CPU de pe generatia iPhone 12. Asta… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Apple se pregatește sa lanseze urmatoarea generație de iPhone-uri - modelul 14 - , un nou articol din presa de specialitate a indicat ca viitorul iPhone va fi probabil amanat din cauza tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan, potrivit presei de tehnologie. Fii la curent…

- In timp ce gazul rusesc poate fi inlocuit cu alte forme de energie, microcipurile fabricate in Taiwan nu pot. Gigantul de cipuri din țara TSMC a atins o dominație pe piața globala de proporții cu adevarat sistemice. Dar care este motivul pentru asta?In timpul turului ei vartej din Taiwan,…

- Apple a anuntat urmatoarea generatie a software-ului sau pentru masini CarPlay in iunie, care preia interfata cu utilizatorul de pe toate ecranele interioare, inlocuind indicatoarele de carburant si alte cadrane cu o versiune digitala alimentata de iPhone-ul soferului. Compania a sugerat ca CarPlay…

- Procurorii din Taiwan au acuzat vineri un furnizor chinez al Apple ca a furat secrete comerciale de la un furnizor din Taiwan si ca a atras ilegal forta de munca pentru a castiga comenzi de la compania americana, spunand ca a inculpat 14 persoane, informeaza Ziare.com. Taiwanul si-a intensificat eforturile…

- Taiwanul si-a intensificat eforturile pentru a opri activitatile subterane si ilegale ale firmelor chineze de a fura know-how si talente, in ceea ce guvernul din Taipei considera o amenintare pentru expertiza tehnologica a insulei. Procurorii din New Taipei au declarat dupa o investigatie de un an si…

- Dupa un inceput de luna iunie cu un WWDC 2022 care ne-a adus prezentarea lui iOS 16 , MacBook-uri cu procesor M2 si iPadOS 10, acum aflam ce tablete ne pregateste Apple pentru 2022. Pentru inceput aflam detalii despre asa numitul iPad 10. E vorba despre iPad-ul de buget al firmei din Cupertino, cu ultima…

- Pentru prima oara in istoria iPad, parte a productiei acesteia va fi realizata in Vietnam, dupa ce Apple le-a transmis unora dintre furnizorii de componente sa-si mute productia de iPad in Vietnam. Apple intentiona de mai multi ani sa-si diversifice productia de componente, iar foarte strictele restrictii…

- iOS 16, urmatoare versiune majora a sistemului de operare folosit de telefoanele Apple, va include suport pentru un lock screen always-on – ecranul afisat inainte de deblocarea telefonului va ramane in permanenta aprins, afisand informatii si notificari – scrie Bloomberg, din nou. Bloomberg a scris…