iOS 17.2, disponibil oficial împreună cu o nouă aplicaţie Cea mai importanta noutate pe care iOS 17.2 o aduce este aplicatia Journal, care, asa cum sugereaza si numele, faciliteaza pastrarea unui jurnal personal. Conform Apple, aplicatia, care nu a fost gata la timp pentru a fi inclusa in prima versiune de iOS 17, permite utilizatorilor sa „reflecteze si sa exerseze recunostinta”. Journal, care pare extrem de simpla la prima vedere, este capabila sa faca sugestii pentru intrarile din jurnal pe baza activitatilor inregistrate de alte aplicatii. De exemplu, poate sugera realizarea unor insemnari legate de o excursie, pe baza fotografiilor facute si a coordonatelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

