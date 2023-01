iOS 17 are deja primele scăpări: extra stabilitate şi eficienţă E foarte devreme sa vorbim despre iOS 17, dar devreme era si in septembrie 2022 sa vorbim despre iPhone 15 Ultra si asta nu a oprit scaparile din a avea loc. Apple tocmai a lansat iOS 16.3, iar acum vorbim despre viitorul platformei de pe iPhone. iOS 17 tocmai a scapat si il asteptam cu o prezentare in iunie la WWDC 2023 si cu o lansare in varianta stabila in septembrie 2023. Sursa afirma ca nu ar trebui sa ne asteptam la schimbari vizuale prea mari, ci la un look identic cu cel de la iOS 16. Miezul experientei va fi cresterea stabilitatii si eficientei, dar si suport pentru headsetul AR/VR Apple… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

