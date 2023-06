Pe 5 iunie Apple a tinut conferinta inaugurala WWDC 2023, in cadrul careia a anuntat iOS 17. iOS 17 va sosi in varianta beta pentru developeri in aceasta saptamana si in varianta public beta luna viitoare. Versiunea finala vine in septembrie. iPhone X si iPhone 8 raman in urma in acest an. Live Voicemail iOS 17 include printre altele Live Voicemail, adica posibilitatea de a avea un mesaj lasat in casuta vocala redat sub forma de text, nu doar audio. EL este redat ca text ce scrolleaza in timp real, cu ceea ce spune acea persoana. Astfel veti decide daca merita sa preluati apelul pana la urma sau…