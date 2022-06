Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica intr-o familie din Suceava, dupa ce o fetița de 3 ani a inceput sa aiba o stare generala proasta. Potrivit ultimelor informații, fetița inghițise o supradoza de sirop antitermic, motiv pentru care sanatatea acesteia incepuse sa se deteriorieze. Ingrijorata de ceea ce se intampla, mama…

- Viorel Lis a ajuns de urgența pe mainile medicilor, dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, care i-au provocat simptome destul de grave. Soția sa, Oana Roman, a facut primele declarații cu privire la starea de sanatate a fostului primar al Capitalei.

- Bia Khalifa a ajuns de urgența la spital și a suferit o operație. Afla din materialul acesta cum se simte creatoarea de conținut și motivul pentru care aceasta a fost nevoita sa ajunga pe mana medicilor.

- Un oligarh rus, care are legaturi stranse cu Putin, ar fi spus ca liderul rus „sufera de cancer de sange” intr-o conversație audio care a ajuns in mainile spionilor. El ar fi fost operat in urma cu o saptamana, pentru a doua oara in 2022.

- Jojo a trai clipe de coșmar in ultima vreme. Ambii copii ai actriței s-au imbolnavit, iar vedeta a fost nevoita sa stea in spital cu ei. Primul a fost fiul sau, apoi, la doar cateva zile, fetița ei a inceput sa aiba aceleași simptome. Jojoi, la spital cu fiica ei Jojo și Paul Ipate, soțul […] The post…

- O tanara de 29 de ani din Statele Unite ale Americii a trecut prin momente cumplite, dupa ce și-a injectat buzele pentru a avea o gura mai proeminenta. Șatena a ajuns de urgența la spital, dupa ce a facut o reacție alergica la lip fillers. Cum arata acum femeia. A facut alergie de la substanța […] The…

- Momente grele pentru Gabriela Cristea! Celebra prezentatoare de televiziune a ajuns de urgența la spital cu una din fiice. Mezina familiei nu s-a simțit deloc bine chiar in ziua de Paște. Ce s-a intamplat cu micuța Iris Thea? Fanii moderatoarei s-au ingrijorat pentru ea. Vedeta a povestit totul in fața…

- Alina Radi nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente, asta fiindca in urma cu doua zile a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Din nefericire, baiețelul ei nu se simte bine și se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, așa ca acum sunt internați. Ce a pațit, de fapt, micuțul! Declarații…