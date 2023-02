Stiri pe aceeasi tema

- „Va pot asigura ca PNL il va evalua pe primarul Nicusor Dan dupa felul in care isi va face treaba in Bucuresti, dupa felul in care isi onoreaza promisiunile din campania electorala, moment cand noi l-am sustinut.In legatura cu chestiuni care tin de comportamentul sau legalitatile semnalate de ANI, in…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Agenția Naționala de Integritate susține ca primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, este in stare de incompatibilitate, precum și ca exista „indicii” ca edilul ar fi savarșit infracțiunile de abuz in serviciu și folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane.…

- Președintele USR Catalin Drula spune ca plangerea facuta joi de Agenția Naționala de Integritate (ANI) la adresa primarului general Nicușor Dan este inca o dovada a politizarii instituției „care harțuiește politicienii și primarii din Opoziție”.

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, joi, ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea de catre primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a infractiunilor de abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Nicusor Dan…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa, a sesizat organele de urmarire penala și fiscala și a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București in cazul primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Iata acuzațiile…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat pe pagina sa de socializare ca a sosit la București al 21-lea tramvai din cele 100 comandate la Astra Vagoane Arad. Acesta va circula pe linia 25.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis marti, 31 ianuarie, ca sustine in continuare sa fie mentinut drumul existent de acces in cartierul Greenfield pe o perioada de doi sau trei ani, insa cei de la Directia Silvica Ilfov nu sprijina aceasta solutie.Nicusor Dan a precizat ca a avut o…

- Simona Valentina Butacu, fosta jurnalista si consiliera a Gabrielei Firea, a fost declarata de Agentia Nationala de Integritate in stare de incompatibilitate, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ANI transmis miercuri AGERPRES, Simona Butacu s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada…