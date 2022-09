”Da, exista din partea tuturor partidelor care fac parte din coalitie aceasta intentie de a majora pensiile, momentul in care vom anunta public procentul cu care se vor majora va fi cel in care vom avea o proiectie bugetara, o constructie bugetara sustenabila, sanatoasa. Luna octombrie, noiembrie vom avea aceasta cifra, si acolo vom avansa nu numai despre pensii dar si celelalte masuri pe care le consideram opoerune sa le luiam acessta perioada, atat pe zona social cat si economica”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca in privinta salariului minim, pe care cei de la PSD vor sa il majoreze la…