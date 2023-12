Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, 18 decembrie, ca bugetul pe 2024 este unul eminamente tehnic, un buget al cumpatarii. Oficialul PNL ii critica pe useriști, cu referire la amendamentele depuse de Opoziție, la legea bugetului. „USR-ul din pacate este in continuare rupt de realitate,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri, despre pensiile speciale ale alesilor locali, ca in dese randuri au amanat aplicarea acestei decizii, iar in actualul context politic, probabil ca aceasta decizie va fi mentinuta.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni ca PNL trimite in zona discutiilor din coalitie delegatia pe care si-o doreste si este decizia fiecarui partid care este delegatia care reprezinta interesele si punctul de vedere ale partidelor in relatia cu celalalt,

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe afirma ca reprezentantii PSD si-au coordonat iesirile dupa un punctaj de partid, pentru a acoperi o gafa facuta de ministrul Muncii, care a anuntat niste cifre eronate privind cresterile de pensii.”Noi, liberalii, putem spune ca avem ceva mai multa experienta…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca, daca fostul sef al SRI, Eduard Hellvig, s-ar exprima in sensul revenirii in partid, cu siguranta ca ar fi bine primit. In ceea ce privește deschierea listei PNL la europarlamentare de catre acesta, Stroe a mentionat ca nu l-a auzit vorbind…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.Ionut…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii va aduce aproximativ 1,7 miliarde de euro, o suma foarte importanta si ca nu va fi niciun fel de povara.El a mai spus ca trebuie sa luam aceste masuri, pentru ca in joc este dezvoltarea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni despre p candidatura comuna cu PSD la prezidentiale, ca liberalii si-au dorit si isi doresc sa aiba candidat la presedintie si a precizat ca alegerile de anul viitor aduc o situatie inedita, fiind si alegeri parlamentare si prezidentiale, astfel…