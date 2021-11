Ionuț Simionca: „Am fost împotriva începerii discuțiilor cu PNL pentru fuziune” Ionuț Simionca, președintele PMP Bistrița-Nasaud, se impotrivește episodului de fuziune al PMP cu PNL. Acesta vrea ca la inceput discuțiile sa aiba loc numai in partid. In cadrul Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara, Ionuț Simionca, președintele PMP Bistrița-Nasaud, a transmis conducerii partidului ca vrea ca formarea echipei de negocieri cu PNL sa fie luata. Acesta vrea insa ca cei din conducerea partidului sa ia o hotarare privind direcția PMP pentru a avea posibilitatea ca fiecare organizație județeana sa se pronunțe pe aceste teme. „In același timp, daca majoritatea organizațiilor… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

