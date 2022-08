Ionuţ renunţă în weekend la jobul în IT, pentru pasiunea de pilot. Efectuează zboruri în regim cost-sharing Turistii care ajung la mare cauta moduri inedite sa se distreze. Fie pe apa, fie in aer, adrenalina poate atinge cote maxime. Daca in nordul stațiunii Mamaia, tinerii aștepta vantul sa se inalțe cu zmeiele, in Costinesti, cațiva piloți experimentați fac acrobatii in aer. Și nu e nimic exclusivist. Oricine poate fi in dreapta pilotului care infrunta cerul cu capul in jos. The post Ionut renunta in weekend la jobul in IT, pentru pasiunea de pilot. Efectueaza zboruri in regim cost-sharing first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

