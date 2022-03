Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru „Țețe” Moraru (65 de ani), portar care a scris istorie in tricoul lui Dinamo in anii '80, a comentat, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei, parcursul dezastruos al roș-albilor din acest sezon. ...

- Nasser Chamed (28 de ani), fostul mijlocaș de la Gaz Metan Mediaș, liber de contract dupa ce a depus memoriu, ii auza pe cei de la Farul Constanța ca i-au promis ca il transfera, insa nu s-au ținut de cuvant. Fotbalistul a caștigat pe 9 martie litigiul cu Gazul și a devenit liber de contract și dezvaluie…

- Atacantul Cristian Irobiso (28 de ani) ar putea fi declarat azi liber de contract și ar putea ajunge la Dinamo, urmand a fi primul transfer din era Dusan Uhrin jr, antrenor care va veni in locul lui Flavius Stoican. Atacantul lui Gaz Metan are deja un acord verbal cu formația din „Ștefan Cel Mare” și…

- Dinamo și-a schimbat antrenorul, dupa plecarea lui Flavius Stoican, iar acum are un nou acționar principal: Dorin Șerdean. Dorin Șerdean, 52 de ani, fostul președinte executiv al lui Dinamo, a preluat pachetul majoritar al acțiunilor clubului, deținut de Pablo Cortacero. ...

- Dinamo e foarte aproape sa mai bifeze un transfer, chiar inaintea derby-ului bucureștean cu Rapid de sambata. „Cainii” il vor lua de la Gaz Metan și pe Christian Irobiso (28 de ani), cel care, incepand de miercuri, va deveni jucator liber de contract. Roș-albii au transferat pe banda rulanta in pauza…

- Liviu Ciobotariu (50 de ani), ultimul antrenor care a ocupat prima pozitie cu Dinamo timp de 19 etape, deplange situația in care a ajuns clubul din „Ștefan cel Mare”. Dezvaluie cum a reușit sa duca Voluntariul de la retrogradare in primele șase din Romania și recunoaște ca nu poate uita meciul de coșmar…

- Flavius Stoican (45 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a confirmat, joi dimineața, revenirea fundașului Steliano Filip in lotul echipei sale. Fundașul stanga in varsta de 27 de ani va reveni la antrenamentele lui Dinamo. Steliano Filip a incercat din rasputeri sa scape din „Groapa” in aceasta…

- Atacantul Bogdan Stancu (34 de ani) și-ar fi incheiat socotelile cu Eyupspor, formație din liga secunda a Turciei, anunța publicația Yurtspor.com. „Motanul” ar putea deveni o ținta pentru FCSB, mai ales dupa ce Gigi Becali a inceput sa fie nemulțumit de prestațiile lui Claudiu Keșeru. Aventura lui…