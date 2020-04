Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo iși joaca existența in aceasta luna, in plina pandemie de coronavirus. Anunțul este cat se poate de oficial, a fost facut de insuși patronul Ionuț Negoița. Intr-un dialog pentru cititorii Gazetei Sporturilor, finanțatorul a facut declarații explozive despre situația actuala a gruparii ce risca…

- Dinamo a ramas fara antrenor, dupa desparțirea de Dușan Uhrin jr., și inca se afla in cautarea unui tehnician. In afara lui Adrian Mihalcea, care e favorit in acest moment, pe lista scurta a patronului Ionuț Negoița se afla și Marius Croitoru, "principalul" celor de la FC Botoșani, care a reușit o…

- Dinamo a ramas fara antrenor dupa infrangerea cu Poli Iași (0-1), iar Adi Mihalcea (43 de ani) este favorit sa vina in locul lui cehului Dusan Uhrin (52 de ani). Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Adi Mihalcea este dorit cu insistența de finanțatorul Ionuț Negoița, iar fostul atacant…

- Intr-o ediție speciala a GSP LIVE, patronul de la Dinamo, Ionuț Negoița, 45 de ani, a vorbit despre implicarea sa la clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare. ”Nu sunt genul de tatuc, de one-man-show, care sa taie, sa spanzure și sa apara la TV mereu. Oamenii puternici nu au nevoie s-o arate”, a declarat…

- Ionuț Negoița (45 de ani), patronul celor de la Dinamo, a vorbit astazi, intr-o ediție speciala a GSP Live, despre domnia sa la unul dintre cele mai importante cluburi din Romania. Finanțatorul din „Ștefan cel Mare” a explicat de ce intervențiile sale televizate s-au micșorat drastic in ultimii ani,…

- Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, a participat la o ediție speciala a GSP Live in aceasta dimineața. Finanțatorul roș-albilor și-a radiografiat cei 7 ani in care a fost investitor in „Ștefan cel Mare”: „Am doua realizari la Dinamo, dezamagire e ca n-am facut performanța”, a spus acesta. „Echipa a…

- Ionuț Negoița (47 de ani), patronul lui Dinamo, a oferit noi detalii despre vanzarea clubului și despre situația financiara a formației din „Ștefan cel Mare”. „Toata lumea se limiteaza la a vorbi, toți se pricep, toți iși dau cu parerea, dar nimeni nu a facut nimic pentru a ajuta Dinamo. Din pacate,…

- DINAMO // Aflați in cantonamentul din Spania, jucatorii „cainilor” au primit o veste buna azi: au fost inștiințați ca au primit o parte din salariile restante. Intalnirea de duminica dintre Ionuț Negoița și Florin Prunea pare sa fi avut efectul scontat in „Ștefan cel Mare”. Finanțatorul roș-albilor…