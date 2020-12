Ionuț Belei este marele caștigator al sezonului 8 Chefi la cuțite! Concurentul este și acum foarte emoționat, iar dovada sta in apariția lui, din aceasta seara, la Xtra Night Show. Respectul pe care il are pentru chef Sorin Bontea este de necontestat. Bucatarul a izbucnit in lacrimi cand l-a revazut.