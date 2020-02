Stiri pe aceeasi tema

- AJUTOARE… Vasluienii cu venituri mici vor primi din partea Uniunii Europene pachete cu produse de igiena: periute si pasta de dinti, sapun lichid, sampon si detergent. Acestea vor fi distribuite la depozitul Centrul Comercial Proxima Shopping Center Vaslui (fostul Interex), in perioada 3 – 5 februarie,…

- Marti, 4 februarie, la depozitul Primariei Ramnicu Valcea din str. Ferdinand nr. 3, incepe distribuirea pachetelor cu produse de igiena. Distribuirea are loc in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate finantat de Uniunea Europeana. Cei aproximativ 350 de beneficiari de la…

- Miercuri, 22 ianuarie, Primaria Municipiului Sibiu a primit pachetele cu produse de igiena pentru persoanele defavorizate din municipiul Sibiu. Aceste pachete sunt acordate printr-un proiect cofinanțat din Fondul de Ajutor European. Read More...

- Persoanele defavorizate vor primi gratuit produse de igiena de la stat. Acțiunea, finantata din Fondul de ajutor european, va incepe de miercuri 15 ianuarie a. c.. Beneficiarii sunt cei care primesc un venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, precum și persoanele aflate temporar in…

- Incepand de miercuri, 15 ianuarie, la Mioveni va demara actiunea de distribuire a setului de produse de igiena catre persoanele beneficiare de venit minim garantat și catre persoanele beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. Un pachet cu produse de igiena conține: periuțe de dinți, tuburi…

- N. D. O anumita categorie de ploiesteni, considerata a se afla in situatie defavorizata, va primi ajutoare prin intermediul autoritatii locale, de data aceasta fiind vorba nu despre produse alimentare in pachete cu sigla UE, asa cum s-au distribuit in urma cu ceva ani, ci de produse de igiena. Astfel,…

- Peste 1.000 de kilograme si aproape 1.400 de litri de produse de protectie a plantelor si substante utilizate in igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare au fost ridicate in cadrul unei actiuni de verificare a activitatilor operatorilor inregistrati sau autorizati sa desfasoare…

