Stiri pe aceeasi tema

- Fanii muzicii bune vor avea parte de o surpriza caci se pune la cale un super proiect muzical. Anul 2023 vine cu o colaborare inedita intre 2NormaL&What’s UP & Emeric Imre care lanseaza ”Regina”, o piesa inspirata din ”Nebun de alb”. Eduard Cotoara, solistul 2NormaL, a venit cu ideea de a face o piesa,…

- Crescut in paradisul din Santa Lucia, Tevin Ferrel St. Jean, a avut o viața grea, dar și-a gasit drumul grație voleiului Pentru cei mai mulți dintre noi, Caraibe inseamna o vacanța de vis. Iar Santa Lucia nu face excepție. Insula locuita de ceva mai puțin de 200.000 de oameni este o perla exotica pe…

- Revenirea la viața fara restricții de socializare a impus in Romania o tendința contra curentului WFH. In viața de dupa job, unde sistemele de munca hibrid și de la distanța sunt, in continuare, preferate, romanii iși doresc, mai mult ca oricand, sa socializeze și sa iși petreaca timpul liber in compania…

- „Barbatul cu casca rosie” – așa a fost numit lt Bogdan Toma de fratele primei victime pe care echipa de salvatorilor din Romania a scos-o de sub daramaturile cutremurului din Turcia. Lt. Bogdan Toma a povestit cu emotie pentru News.ro clipele cand, alaturi de echipa sa, a scos de sub daramaturi un barbat…

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- Cele mai multe badante sunt trecute de 40 de ani și au adunat cate 15 ani de viata ca umbre ale batranilor din Italia. Multe sunt foste lucratoare in fabrici, date afara din industria de stat falimentara.Romania nu le-a putut asigura un trai decent, așa ca au ales sa piarda ani din viața in condiții…

- Persoana fizica cu avere mare este persoana fizica rezidenta fiscal in Romania, care deține o avere, atat in Romania, cat și in strainatate, estimata la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, arata ANAF intr-un proiect de ordin pus in dezbatere publica, conform Mediafax.…

- Inca de la inceputul anului talentatul solist Luis Gabriel da din nou lovitura impreuna cu echipa cu care lucreaza și scoate hituri pe banda rulanta. Pentru ca impreuna cu Ovidiu Junghiatu (Park Place) și Andy Robert (Any1) lanseaza un raspuns la piesa deja hit “Florile tale”, interpretata de Nicole…