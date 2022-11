Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu s-a confruntat cu probleme grave din cauza machiajului. De la prea mult machiaj, artista a facut o infecție, iar acum are de luat antiiotic pentru a i se vindeca fața și a scapa de probleme. In exclusivitate la Xtra Night Show, vedeta a vorbit despre aceasta problema cu care s-a confruntat…

- Oana Roman a trecut printr-o perioada dificila, asta pentru ca mama ei a suferit o intervenție chirurgicala, iar vedeta a fost tot timpul alaturi de ea. Oana Roman a marturisit la Xtra Night Show detalii despre starea de sanatate a mamei sale, dar și unde se afla acum pentru recuperare.

- Medicii de familie din județ atrag atenția asupra faptului ca din farmacii lipsesc anumite medicamente, iar acest lucru afecteaza pe toata lumea. Oamenii sunt nevoiți sa caute dintr-o farmacie intr-alta pana gasesc ceea ce le-a prescris doctorul. „Nu se gasesc multe antibiotice, forma farmaceutica,…

- Laura Cosoi a devenit, in urma cu cateva luni, mama pentru a treia oara. In vara acestui an, actrița a adus-o pe lume pe Lara, cea de-a treia fiica. A nascut tot natural, insa, spre deosebire de celalalte doua sarcini, in primul trimestru a intampinat unele probleme, chiar daca sarcina a fost una ușoara.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Georgiana Lobonț a facut primele declarații, dupa ce a ajuns de urgența la spital. Vedeta a ramas ieri fara voce și a fost nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor. Ce a marturisit cantareața.

- Oamenii de știința de la Școala Politehnica Federala din Lausanne din Elveția au descoperit ca dioxidul de vanadiu VO2, care este folosit in electronica, este capabil sa „memorizeze” impactul asupra sa prin curent electric, schimbindu-i structura. Acesta este primul material despre care se știe ca are…

- Un grup de oameni de stiinta din Italia a descoperit un vaccin anti-cancer apt sa declanseze raspunsuri ale sistemului imunitar la tumori si care poate creste eficacitatea medicamentelor folosite in imunoterapie, transmite, joi, ANSA, conform Agerpres.

- In localitațile deservite de operatorul regional de apa-canal ACET Suceava nu au fost probleme legate de alimentarea cu apa, din cauza secetei. Directorul ACET, inginerul Ștefan Groza, a declarat, la Radio Top, ca au fost unele probleme la Salcea și in Liteni, insa nu din cauza lipsei apei din sursa,…