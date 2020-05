Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie a trimis miercuri, 27 mai, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzau, ordinul de eliberare din funcție a inspectorului general Florina Stoian. Astazi, ministrul a numit la conducerea IȘJ Buzau pe Ionel Meiroșu. Florina Stoian a ocupat funcția in urma unui concurs…

- La mai puțin de o saptamana dupa carantinarea unui cartier din municipiul Buzau, autoritatile au izolat vineri noaptea satul Ramnicelu, de langa Ramnicu Sarat, dupa ce reprezentantii DSP au depistat un focar la o familie formata din șapte membri. Masura izolarii satului fost luata dupa ce un numar mare…

- Acestea sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 – 2020. Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe pentru:…

- Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta, a declarat, marti, intr-o conferința de presa, ministrul educatiei, Monica Anisie. Potrivit acesteia, data exacta la care se vor reluarea cursurile se va…

- In aceasta seara, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile raman inchise pana dupa Paște. Intr-o declarație oferita Hotnews.ro, oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște școlile…

- Monica Anisie, ministrul desemnat pentru portofoliul Educației in Cabinetul Cițu, a primit, miercuri, aviz negativ, din partea comisiilor parlamentare de specialitate, dupa mai bine de o ora de audieri. Au fost...