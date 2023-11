Stiri pe aceeasi tema

- Recent, o analiza detaliata a fost publicata, subliniind creșterea nesustenabila și ireala a prețurilor locuințelor. Aceasta situație indica posibilitatea unei burse imobiliare in Romania, unde prețurile locuințelor vor scadea inevitabil. Aceasta este concluzia a aproximativ 53% dintre economiștii CFA…

- Duminica, 29 octombrie 2023, activitatea de transport feroviar de pasageri va trece la ora de iarna , transmite CFR Calatori . CFR Calatori informeaza ca incepand din 29 octombrie 2023, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.…

- Glovo anunța dezvoltarea unui nou parteneriat cu Magazinul Certificat LEGO, prin intermediul caruia utilizatorii au acum acces la piesele și seturile emblematice de construit, cu livrare rapida, in mai puțin de 60 de minute. Astfel, utilizatorii Glovo din București, Brașov, Cluj, Constanța și Ploiești,…

- Dinamo a marcat jumatate din golurile lui Hermannstadt in primele 12 etape de Liga 1, ardelenii au o serie de 8 meciuri consecutive fara eșec și pe unul dintre oamenii de gol ai Ligii 1, Daniel Paraschiv (6 reușite) Dinamo a pus capat unei serii de patru eșecuri consecutive prin remiza, 1-1, cu CFR…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins vineri, pe teren propriu, formatia CSM Galati, scor 85-81 (44-44), in primul meci din sezonul 2023-2024. Celelalte partide se vor juca pana luni. Un meci este amanat, iar campioana U BT Cluj si vicecampioana CSM Oradea vor debuta doar in etapa a II-a,…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 70 de ani de la infiintarea Curtii de Arbitraj Comercial International. Conform unui comunicat moneda va avea o valoare nominala de 10 lei, forma rotunda, diametru de 37 mm, greutate de 31,103…

- Ministerul Apararii Naționale continua, in perioada 07 – 25 august, campania de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023. Astfel, sunt disponibile 2187 de locuri de rezervisti…