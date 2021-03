Ionel Ganea, semnal de alarmă înaintea debutului naționalei: „Trebuie luat taurul de coarne și spusă realitatea” Ionel Ganea, unul dintre cei mai importanți atacanți pe care i-a avut fotbalul romanesc, a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro. Acesta a discutat despre debutul echipei naționale in preliminariile Campionatului Mondial din 2022 și a avut un mesaj clar referitor la situația actuala a fotbalului de la noi. Vezi AICI toata emisiunea „Va fi foarte greu sa ne calificam la Mondial. Eu m-aș bucura sa reușim aceasta performanța”, spune Ganea, 45 de meciuri și 19 goluri sub tricolor. Are incredere in Mirel Radoi, dar ii transmite un mesaj clar, la startul campaniei. „Trebuie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

