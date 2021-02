Stiri pe aceeasi tema

- CCA continua sa șocheze și l-a delegat pe gafeorul campionatului, Andrei Chivulete, la derby-ul din week-end dintre Craiova și Dinamo, la doar o etapa distanța dupa ce-a distrus confruntarea FC Argeș - Craiova Doar o etapa a stat pe tușa Chivulete jr. dupa ce-a facut praf inca un meci din Liga 1. Al…

- Dinamo a fost invinsa de FCSB, 0-1, in Derby de Romania, iar pentru formația lui Ionel Gane urmeaza un nou meci tare, cu CSU Craiova. CSU Craiova – Dinamo se joaca sambata de la ora 21:00. Partida de pe „Ion Oblemenco” va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport 1…

- Dinamo a pierdut Derby-ul de Romania, 0-1 cu FCSB, dupa o prestație ștearsa a elevilor lui Ionel Gane, insa „cainii” au incredere ca pot obține rezultate bune in restul sezonului și chiar și urmatorul meci cu rivala roș-albastra, din Cupa. La finalul partidei din „Ștefan cel Mare”, Mario Niculae, managerul…

- Ionuț Panțiru (24 de ani) a primit o veste excelenta inainte de meciul cu Dinamo, de miercuri: a scapat de COVID-19 și poate face parte din lotul echipei pentru „Derby de Romania”, din optimile Cupei Romaniei. Ionuț Panțiru a fost depistat pozitiv dupa ce FCSB s-a intors din cantomanetul din Turcia,…

- SCMU Craiova este in forma maxima in acest inceput de an. Dupa victoria fara dubii in fața gruparii din Zalau, din sferturi (3-0), trupa lui Danuț Pascu a facut instrucție și cu Unirea Dej, in semifinale. Și de aceasta data a fost o victorie tot in trei seturi, scor 25-21, 25-13, 25-16, la capatul unei…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a optimilor Cupei Romaniei, iar cel mai tare meci din aceasta runda va fi Dinamo - FCSB, derby-ul Romaniei, care se va disputa pe 10 februarie. Meciul din cupa va fi al doilea duel dintre cele doua rivale in decurs de o saptamana, dupa cel de pe 3 februarie din runda…

- Ciprian Danciu (43 de ani) a oferit un interviu amplu de 2 pagini Gazetei, publicat in ediția tiparita de azi. Fostul mijlocaș din Banie a vorbit despre suferințele vieții de antrenor in Romania și a dezvaluit subteranele trecerii sale și a inca 8 colegi de la Craiova la Dinamo in vara lui 2002, cand…

- Craiova - FCSB se joaca azi, de la 20:30, intr-o partida foarte importanta in economia luptei la titlu din Liga I. Ambele formații sunt sub presiune, mai ales ca rivala CFR Cluj a caștigat meciul cu Dinamo. Mai mult ca sigur, in acest an vom avea o lupta in trei la titlu. Craiova, FCSB și CFR Cluj au…