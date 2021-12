Stiri pe aceeasi tema

- Președintele administrației județene, Ionel Bogdan, a efectuat joi o vizita de lucru, alaturi de Emilia Kojtych-Lichota, directorul adjunct al Agenției de Dezvoltare Regionala Rzeszow (RARR), la Parcul Tehnologic și Științific Aeropolis, din Voievodatul Podkarpackie, Polonia, precum și la companiile…

- Președintele SUA Joe Biden va avea consultari prin videoconferința, joi, cu președintele Klaus Iohannis și liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit Calea Europeana. Principala tema de discuție este convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir…

- Președintele american Joe Biden va avea joi consultari cu noua țari est-europene membre ale NATO despre convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat miercuri Casa Alba, potrivit AFP.Joe Biden va avea o discuție telefonica…

- Luni, 29 noiembrie, in cadrul unei intalniri in sistem online, s-au facut primii pași inspre infrațirea administrativa a Maramureșului cu departamentul Cantal din Franța. Consiliul Județean Maramureș, reprezentat de președintele Ionel Bogdan, a discutat cu omologul sau, Bruno Fabre, președintele Departamentului…

- Afirmațiile președintelui Belarusului vin in contextul in care UE il acuza pe Lukasenko, etichetat drept „ultimul dictator al Europei”, ca a determinat in mod deliberat migranti sa vina cu avionul din zone de criza, precum Irak, si sa se indrepte apoi spre frontiera Republicii Belarus cu UE. Presedintele…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa plateasca pentru zborurile de repatriere a celor aproape 2.000 de migranti, fara acte in regula, care sunt blocati de peste trei saptamani la granita dintre Belarus si Polonia, dupa ce un zbor catre Irak, program pentru joi,…

- Consiliul Județean informeaza producatorii locali din Maramureș ca in baza infrațirii cu Voievodatului Podkarpackie din Republica Polona pot benefica de stand gratuit in cadrul „Targului internațional de produse alimentare de inalta calitate – EKOGALA”, care se va desfașura in format hibrid, in perioada…

- Ministrii Afacerilor Externe si ai Apararii din statele baltice si Polonia au discutat, la o intalnire in Letonia, despre reactia comuna la amenintarile conventionale si hibrid de la granitele lor, relateaza luni DPA. Regiunea resimte un "deficit de securitate", de la Varsovia si pana la Tallinn,…