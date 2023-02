Stiri pe aceeasi tema

- Liga Aleșilor Locali este un bun prilej de a ne intalni cu aleșii locali din Maramureș și de a discuta despre proiectele pe care le au pentru dezvoltarea comunitaților. Felicitari lui Mitru Leșe, primarul orașului Targu Lapuș, pentru caștigarea unui nou mandat in fruntea Ligii Aleșilor Locali, semn…

- Liberalii maramureșeni au votat Biroul de Coordonare a Ligii Aleșilor Locali, președinte fiind ales din nou primarul din Targu Lapuș, Mitru Leșe. ”Alaturi de colegii liberali din județ am organizat Liga Aleșilor Locali, in cadrul careia am discutat despre proiectele importante pentru dezvoltarea județului…

- PSD a solicitat, joi, colegilor de coalitie de la PNL sa-si defineasca pozitia fata de taxa de solidaritate aplicabila companiilor cu venituri mari si foarte mari. „Nu este clar daca sustin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanti ai PNL au cerut cu vehementa ca taxa de solidaritate stabilita…

- Consiliul Județean Maramureș va investi in acest an achiziția a doua autospeciale de terapie intensiva care sa deserveasca județul, asta și in contextul in care in momentul de fața exista o singura astfel de autospeciala. Am luat decizia impreuna cu domnul director Oros (managerul Spitalului Județean…

- Doliu azi, 30 noiembrie, in Maramureș, dar și in Romania. Nicolae Pițiș, Tezaur Uman Viu din 2011, a trecut la cele veșnice la varsta de 83 de ani, pe care ii implinise in luna martie a acestui an. Informația a fost confirmata de primarul din Targu Lapuș, Mitru Leșe. De mic copil, a cantat vocal sau…

- Evenimentul "Un an fara Ivan" va fi organizat la Palatul Parlamentului, pe data de 13 decembrie, in memoria marelui Ivan Patzaichin, a decis luni Biroul permanent al Camerei Deputatilor, care a aprobat o solicitare in acest sens a grupului parlamentar al minoritatilor nationale. Fii la curent…