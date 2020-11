Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia de la Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț, indignarea oamenilor nu a intarziat sa apara. Acuzații au venit din toate parțile, dar nu se știe inca cine este responsabil pentru incendiul care a dus la moartea a zece pacienți. In acest context, unul dintre supravietuitorii incendiului…

- Șeful social-democraților spune ca a vorbit cu autoritațile județene din Neamț și ca secția ATI de la spitalul județean va fi refacuta in cel mai scurt timp.„Am discutat cu toți colegii mei și am decis suspendarea oricarei acțiuni de campanie electorala din respect pentru aceasta imensa tragedie. Toți…

- La comemorarea a cinci ani de la incendiul din Colectiv, in data de 30 octombrie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, preciza ca „lucrurile pentru tratarea `marelui ars` in sistemul sanitar s-au schimbat, dar mult prea lent”, relateaza Hotnews.„S-amodificat legislația pentru reducerea și optimizarea timpilor…

- Președintele Klaus Iohannis are o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban și 5 miniștri. Discuțiile au loc in contextul in care Romania a raportat un numar record de decese și infectari in ultimele 24 de ore. La final, șeful statului…

- Anul acesta sau anul viitor ar fi imposibil ca medicamentul Redesivir, pentru bolnavii de COVID-19, sa poata fi produs in Romania, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a spus ca este nevoie de o linie speciala de producție, pe care producatorii romani de medicamente nu o au.

- Miercuri, 498 de pacienti critici cu coronavirus erau internati in sectiile de terapie intensiva. In luna iulie, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spunea ca in Romania sunt circa 2.000 de paturi la terapie intensiva, dintre care 840 sunt complet utilate. In prezent, nu avem date publice despre procentul…

- Medicul Virgil Musta atrage atenția ca este foarte greu sa gestionam epidemiile, din mai multe motive: ‘sistemul de sanatate e copleșit de numarul de cazuri de SARS-CoV-2, foarte probabil ca gripa nici nu mai discutam sa o internam, pentru ca nu o sa mai fie locuri’. Miercuri, 498 de pacienți critici…

- Pandemia nu se tranșeaza in spitale, ci in societate, prin respectarea regulilor, spune ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul recomanda regasirea legaturii cu „cel mai bun prieten al nostru: medicul de familie”, relateaza Mediafax.Intrebat la Digi24 despre secțiile de terapie intensiva…