Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a cucerit duminica al 22-lea titlu de Grand Slam din cariera (un record), iar dezbaterea despre GOAT-ul din tenis s-a incins din nou (rivalii Novak Djokovic și Roger Federer au cate 20). Guy forget, fost mare jucator francez și director timp de 5 ani al turneului de la Roland Garros, a…

- Rafael Nadal a caștigat duminica al 14-lea Roland Garros din cariera, distanțandu-se la doua Grand Slamuri in fața rivalilor Novak Djokovic și Roger Federer (ambii cu cate 20). Chris Evert, Tim Henman, Mats Wilander și Alex Corretja au vorbit dupa finala de la Paris despre dezbaterea GOAT și performanța…

- Rafael Nadal a caștigat pentru a 14-a oara turneul de la Roland Garros, dupa ce l-a invins categoric pe Casper Ruud. Ibericul a ajuns la cota 22 de Grand Slamuri și ii lasa deja in urma pe rivalii Roger Federer și Novak Djokovic (au cate 20).

- Rusul Daniil Medvedev va ocupa prima poziție in clasamentul ATP incepand cu 13 iunie, cand punctele de la Roland Garros 2021 vor fi eliminate. Aceasta data va reprezenta insa și sfarșitul unui record fantastic al „Big 3” (Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer).

- CTP, despre publicul care l-a huiduit pe Novak Djokovic la Roland Garros. Campionul sarb a fost invins in sferturile de finala de la Paris de Rafael Nadal, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Spaniolul a beneficiat de suportul masiv al publicului de pe arena Philippe Chatrier, unde este un adevarat zeu dupa 13…

- Stefanos Tsitsipas, invins in sferturile turneului de la Barcelona de Carlos Alcaraz, susține ca vrea sa fie cel mai bun din generația sa de jucatori de tenis și nu este neaparat interesat de comparațiile dintre el și Novak Djokovic, Rafael Nadal sau Roger Federer.

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (35 de ani, locul 4 ATP) l-a invins pe compatriotul sau Carlos Alcaraz (18 ani, locul 19 ATP), cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, in semifinale la Mastersul 1000 de la Indian Wells. Nadal a obtinut a 20-a victorie consecutiva in 2022 si va disputa cea de-a cincea finala…

- Roger Federer (40 de ani, 27 ATP) se implica serios in sprijinirea copiilor ucraineni cre sufera din cauza razboiului. In prima saptamana a invaziei rusești din Ucraina, fostul jucator ucrainean Sergiy Stakhovsky, care s-a inrolat in armata pentru a apara Kievul, spunea intr-un interviu acordat presei…