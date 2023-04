Ion Țiriac și alți cinci români în clasamentul miliardarilor lumii pe 2023! În premieră, pe listă se află și o femeie Șase romani se afla in clasamentul miliardarilor din intreaga lume pe 2023. Potrivit topului Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta, in capul listei romanilor se afla, din nou, insași primul nostru bogataș acceptat in scurta lista a invidiaților de pe glob, Ion Țiriac. Averea omului de afaceri roman (83 de ani) a crescut din nou, fiind evaluata la circa 2 miliarde de dolari. Este vorba de clasamentul celor care s-au imbogațit prin forțe proprii, caci, peste Ion Țiriac se afla mai nou și doamna Ferrari, Romina Gingașu. Bucureșteanca s-a maritat anul trecut cu Pierro Ferrari, moștenitorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

