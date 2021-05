Ion Țiriac (82 de ani), fost caștigator la Roland Garros in proba de dublu, a acordat un interviu in exclusivitate pentru GSP.ro in care a vorbit despre șansele lui Rafael Nadal la caștigarea unui nou titlu la Paris. Roland Garros 2021, al doilea turneu de Grand Slam al anului, a inceput pe 30 mai și se va incheia pe 13 iunie.Spaniolul Rafael Nadal și poloneza Iga Swiatek sunt campionii en-titre. ...